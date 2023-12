Il Milan deve far fronte ad una lunga lista di infortunati e la necessità nel mercato di gennaio, per la società rossonera, è quindi quella di fare almeno un colpo di difesa. Tra i tanti obiettivi c'è il nome di Jakub Kiwior, dell'Arsenal. Il direttore sportivo del club inglese, secondo quanto riferito da Evening Standard, ha però deciso che il centrale polacco non partirà a gennaio.