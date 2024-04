Milan, Kjaer a parte: solo due centrali disponibili per il derby

26 minuti fa



Il Milan si è allenato questa mattina in vista del derby di domani sera. Come riporta Sky Sport, Simon Kjaer non ha lavorato in gruppo nemmeno oggi, ma si è allenato a parte. Scopriremo se verrà fatto un nuovo test nelle prossime ore, ma le chance di vederlo tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida contro l'Inter sono davvero pochissime.



Per domani, il tecnico milanista avrà, quindi, con ogni probabilità solo due difensori centrali a disposizione, vale a dire Tomori e Gabbia: Thiaw è squalificato, Kjaer e Kalulu sono infortunati, mentre i giovani della Primavera, Simic e Bartesaghi, saranno impegnati domani alle 18 nella finale di Youth League contro l'Olympiacos.