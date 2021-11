Un 2021 straordinario per Simon Kjaer, leader difensivo del Milan e della Nazionale danese. Il classe 1987 è tra i candidati per vincere il premio di miglior giocatore danese dell’anno. Saranno i calciatori danesi in patria e all'estero che decideranno il vincitore del più grande premio individuale nel calcio del Paese scandinavo.