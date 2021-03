Il difensore del Milanha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Manchester United: "Quel match dice che le cose che abbiamo fatto là sono positive ma dobbiamo sempre migliorare. Dobbiamo continuare così".Sul valore del gruppo: "La strada per arrivare qui è stata lunga, ci sono stati step positivi e alcuni più difficili.superare il turno sarebbe un grande segnale per il gruppo. Domani è una finale ma se passi il turno non è stato fatto comunque niente. Di certo sarebbe un segnale importante".Chiaramente non sono il mister e non posso dire quali saranno le sue chance di giocare domani. Di certo la sua presenza è molto importante per noi".: "Sapevamo che avremmo affrontato una squadra di grande qualità ma sapevamo che se avessimo giocato con le nostre qualità avremmo potuto metterli in difficoltà.Per il Manchester è importante averlo, c'è rispetto per lo United ma faremo la nostra partita".Sul proprio rendimento: "Da quando sono arrivato mi è stato chiesto di essere un esempio di professionalità per i giovani e ho cercato di farlo al meglio.. Anche io ho imparato tanto da loro e sono cresciuto molto".Le partite che abbiamo fatto ci hanno fatto capire i movimenti da fare, una cosa importante per i difensori centrali. E' un giovane con tantissime qualità".