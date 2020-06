Il difensore del Milanha rilasciato un'intervista al canale tematico rossonero: "Ho avuto un buon inizio, sia in campo che con i compagni e il mister.per me e per la squadra per raggiungere i nostri obiettivi presenti e futuri”.Sull'intesa con: “Non posso parlare per Ale, però per me il capitanoPer un difensore centrale fidarsi del proprio compagno, devi sapere come si muove e cosa fa in base alla situazione e con il tempo ti viene automatico. Ad esempio so se Ale salta su un pallone alto, se temporeggia in base alla situazione oppure interviene subito, quello dipende dal giocatore e con il tempo l’intesa sarà sempre migliore”.Sulle sue condizioni: “Sto bene. Sempre positivo, voglio sempre dare il massimo per tornare in condizione e”.Sulla Roma: “È sempre stata una buona squadra con buone qualità e buoni giocatori, sia in avanti che dietro, e secondo me negli ultimi 2-3 anni sono migliorati tanto. Nel periodo in cui sono stato lì con Luis Enrique è stato un periodo che li ha aiutati a trovare la loro identità. È un big match, quelle partite che vogliamo giocare.”., mi ha subito messo dentro e mi ha dato il massimo di quello che può darmi un allenatore. Ho solo parole positive per lui”.