Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di TV2, emittente danese: "Gli Europei rinviati? La UEFA ha preso la giusta decisione e noi della squadra danese la sosteniamo completamente. Semplicemente non puoi giocare quel torneo. Se guardi solo il calcio, allora è triste, ma in questa crisi non puoi solo guardare il calcio. Ciò non è importante rapportato alla salute delle persone. Ovviamente anche per noi giocatori. La vita e la morte sono molto più importanti del calcio. Credo che tutti abbiano atteso con ansia gli Europei, sia noi giocatori che tutti in Danimarca. Ma non c'è semplicemente nulla da discutere. Questa crisi è molto più importante del calcio. Quando un giorno avremo finito con questa crisi, allora potremo iniziare a guardare avanti verso l'estate del 2021. Gli Europei dovrebbero essere la festa del popolo, e quest'anno non sarebbe stato possibile".



SITUAZIONE PERSONALE - "Vivo qui nel nord Italia e posso vedere chiaramente quanto sia grave questa situazione. Posso solo pensare a una cosa: auguro a tutti il ​​meglio e spero che tutti si prendano cura l'uno dell'altro. In questa situazione dobbiamo seguire le istruzioni del governo, autorità e degli esperti. Le persone stanno lavorando duramente per salvare vite e per salvare la società, e poi il resto di noi deve fare la cosa giusta e fare quello che ci viene detto - e principalmente rimanere a casa".