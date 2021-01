Simon Kjaer si ferma. Il difensore del Milan lascia il derby di Coppa Italia con l'Inter per un fastidio muscolare: al suo posto fa il debutto in rossonero Tomori, arrivato dal Chelsea pochi giorni fa. Secondo stop stagionale per il centrale danese, alle prese da tempo con piccoli problemi fisici che, al 20esimo minuto, lo costringono a lasciare il campo.