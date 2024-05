Milan, Kjaer: "Mi sono sentito come nella nazionale danese, questo gruppo mi ha fatto divertire ogni giorno"

Getty

Tra i calciatori del Milan che hanno indossato la maglia rossonera per l’ultima volta in occasione del match contro la Salernitana c’è anche Simon Kjaer, entrato in campo nei minuti finali. Dopo 120 presenze e uno Scudetto all’attivo, il centrale danese chiude la sua avventura nel Diavolo e, nel postgara, ha preso il microfono per i ringraziamenti di rito.



GRAZIE A TUTTI - "Voglio ringraziare tutti, non è facile per me stare qua, parlare in italiano... Devo ringraziare la società, l'allenatore, lo staff, voi tifosi. Mi avete portato gioie che non sapevo fossero possibili nel mondo del calcio. La mia sensazione qui è la stessa che ho in nazionale, e in nazionale sono da 15 anni. In 4 anni qui siete diventati una famiglia. Questo gruppo qua mi ha fatto divertire ogni giorno. Ogni giorno che vado da Milano a Milanello, con le montagne dietro, è una delle più grandi gioie della mia vita, condivisa con voi. Grazie a tutti".