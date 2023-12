Buone notizie per il Milan, non solo per quanto riguarda Rafael Leao: migliorano le condizioni di Simon Kjaer, il difensore danese ha cominciato la sua fase di riatletizzazione e sarà valutato giorno per giorno in vista dei prossimi impegni contro Atalanta in Serie A (sabato 9 dicembre, ore 18) e Newcastle in Champions League (mercoledì 13 dicembre, ore 21).