Il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Sassuolo:



"Siamo contenti, sono tre punti molto importanti per noi e anche per un difensore come me perché non abbiamo subito gol. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma va bene così. A Theo ho detto solo di starmi vicino e ascoltarmi, è un gran giocatore e non è stato difficile. Simic? L'ho visto per la prima volta in estate, abbiamo fatto un 4 contro 4 e lui è entrato proprio su Theo con personalità, lavora veramente bene".