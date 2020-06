Intervenuto nel pre partita di Juventus-Milan, il difensore rossonero Simon Kjaer ha parlato in esclusiva a Rai Sport: "Dopo tre mesi rientrare in campo è speciale. E' stato un periodo difficile e sono felice di giocare una partita come quella di questa sera. Mi è mancato molto il calcio ma in questa situazione non è la priorità. Dobbiamo fare una buona gara per poter andare in finale, siamo positivi e crediamo di andare avanti. I tifosi sicuramente mancheranno".