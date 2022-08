Simon Kjaer ha parlato a Dazn dopo il ritorno in campo in Sassuolo-Milan: "270 giorni sono tanti, tanto lavoro, tanto sacrificio e sono molto contento di essere tornato e aver dato una mano".



LE SUE CONDIZIONI - "Sto bene, però diciamo che questa sensazione non l'avevo da quando avevo 24 anni. Sentivo tirare davanti e dietro e ho preso questa decisione per non stirarmi".



SOFFERENZA DIETRO - "Non decido io quando devo soffrire, decide l'attaccante. Mi sono sentito molto bene, manca ancora un po'. Sicuramente devo parlare di più".



PARTITA - "Dobbiamo vincere, abbiamo fatto meglio di loro. Loro hanno giocato tutti dietro, anche contenti per un punto. Ovviamente siamo i Campioni d'Italia, ma manca l'ultimo passaggio, la finalizzazione e su quello dobbiamo lavorare".



COSA BISOGNA MIGLIORARE - "E' una cosa su cui abbiamo lavorato la profondità, anche per i giocatori che abbiamo. Ogni tanto è un po' forzato e va gestito meglio, ma i secondi palloni vanno sfruttati, è lì dove si crea un po' di casino. Loro comunque si sono difesi bene".