Nella partita vinta contro il Sassuolo Kevin Zeroli ha fatto l’esordio in serie A con la maglia del Milan. Ecco il commento di Simon Kjaer a MilanTv: "Mi sento di avere responsabilità sui più giovani, voglio lavorare bene anche con la società e squadra per aiutare i ragazzi che salgono dalla Primavera. Per una squadra come la nostra è bellissimo contare anche sui ragazzi con età diversa dalla mia per esempio, loro sono il futuro".