Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Lille: "Dopo l'esperienza in Germania l'avventura a Lille è stata importante, in due anni siamo cresciuti molto. Ho ricominciato da capo, è stato un periodo bellissimo, in cui è nato anche il mio primo figlio. Adesso la squadra è cambiata completamente, ma è una squadra comunque forte e una società ben strutturata. E' sempre un piacere giocare contro".



SEMPRE PRESENTE - "Preferisco giocare sempre, è importante avere l'abitudine a giocare. Sto meglio in campo che fuori. Non sono al Milan in vacanza, sto facendo il massimo ogni giorno per aiutare la squadra. Non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità, ma so che c'è tanto lavoro dietro".



SCUDETTO - "Siamo cresciuti tanto negli ultimi mesi, il nostro è un percorso fantastico. Abbiamo tantissima qualità da tutte le parti. Questa squadra è una squadra giovane, con un potenziale enorme. Siamo contenti dove siamo, ma non parliamo di quello che sarà tra sei mesi".



IBRA DELLA DIFESA - "Tutti al Milan sentono la sua presenza. Zlatan è una persona molto seria e professionista che porta tanto a tutti. Lui ha solo un obiettivo, che è vincere. Andiamo tutti in quella direzione, siamo cresciuti tanto in mentalità".