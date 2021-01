Milan sconfitto ma campione d'inverno, Atalanta spauracchio dei rossoneri, Lozano come Ibrahimovic, Immobile davanti a Lewandowski. La 19a giornata di Serie A ci ha regalato gol, emozioni e numeri interessanti, soprattutto per i rossoneri. Certo, la sconfitta interna contro la truppa di Gasperini, che non cade al Meazza dal 2014 (gol numero 100 e 101 di Kakà, 3-0 finale di Cristante) ha fatto male e rischia di lasciare il segno, ma la storia può essere un'ottima alleata della capolista. ​E uno di questi riguarda proprio il Milan. Stagione ​1967-68, i rossoneri cadono a ​Varese e chiudono il girone d'andata con 21 punti, a +2 proprio sui biancorossiPer alzare al cielo lo scudetto numero 19 servirà un girone di ritorno quasi perfetto. Pioli avrà bisogno anche delle reti di Leao,Vicino a superarlo, attaccante messicano del Napoli, a segno contro l'Hellas Verona a 8,9 secondi dall'inizio, due secondi 'di ritardo' rispetto al portoghese (6.8). In questa stagione sulle montagne russe gli Azzurri hanno comunque un motivo per sorridere: l'ex Pachuca è rinato, è lontano parente del giocatore deludente dell'ultimo anno. Escludendo i gol su calcio di rigore,La lingua del gol è quella che preferisce anche Immobile. La Lazio contro il Sassuolo ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato, che l'ha rilanciata in zona Champions League. Decisivo, manco a dirlo, Ciro il GrandeA partire da inizio novembre la punta della Nazionale ha segnato in 11 partite di Serie A: più di qualsiasi giocatore nei top-5 campionati europei nel periodo (secondo è Lewandowski in gol per 10 gare).