Day after, in casa Milan. Dopo il ko di San Siro contro la Lazio, che ha sancito l'eliminazione dai rossoneri dalla Coppa Italia, c'è stato un confronto, a Milanello, tra la dirigenza, nelle figure di Paolo Maldini e Leonardo, e la squadra poco prima dell'inizio della seduta odierna.



CONFRONTO - Allenamento previsto alle 11.30, i due dirigenti sono arrivati alle 10 presso il Centro Sportivo di Carnago, vogliosi di incontrare squadra e allenatore. Come riporta l'ANSA, c'è stato un breve discorso ai giocatori presenti a Milanello (quelli non scesi in campo ieri sera contro la Lazio) in vista della sfida contro il Torino di domenica, decisiva per la corsa alla Champions e al quarto posto, ultimo obiettivo rimasto in stagione.