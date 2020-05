Ilinizia a progettare il prossimo mercato con una priorità ben chiara:. Conin uscita,da valutare eal rientro dopo un lungo infortunio, i rossoneri investiranno per assicurarsi un nuovo interprete, giovane ma già pronto per determinati palcoscenici: la lista dei giocatori sotto osservazione è ampia e su quella lista è presente anche, subito brillante alla ripresa della Bundesliga e non contro un avversario qualunque.- Il tedesco classe '96 è stato protagonista assoluto del pareggio strappato dalin casa del Lipsia. Schierato per lungi tratti a centrocampo davanti alla difesa, ruolo cui si adatta senza particolare fatica, Koch ha sfoderato una prestazione maiuscola in una Red Bull Arena deserta come da protocolli, rischiando anche il colpaccio:(correttamente): il manager tedesco, sempre più vicino a guidare il prossimo progetto tecnico del Milan, ha seguito la sfida dalla tribuna prendendo appunti e la prova positiva del quasi mattatore non sarà certo passata inosservata.- La prestazione di Koch è l'ultima di una serie di partite giocate ad alto livello nel corso della stagione, che hanno convinto il Milan a inserire il suo nome tra quelli da monitorare con attenzione. Ma i rossoneri non sono soli ad aver messo gli occhi sul difensore: ilè un rivale insidioso, Giuntoli è un grande estimatore del tedesco a tal punto da considerarlo uno dei profili più adatti su cui investire in caso di addio di, per andare a completare un reparto guidato dae che vedrà anche l'inserimento di, già acquistato dal Verona. E il gradimento di Milan e Napoli per Koch è dato anche dalla sua situazione:in un mercato reso atipico dall'emergenza coronavirus. Koch ha già ammesso di aver ricevuto interessamenti e sogna una big, magari in Italia: rossoneri e azzurri osservano@Albri_Fede90