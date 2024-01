Milan, Krunic al Fenerbahce: è in volo per la Turchia, le cifre dell'affare

F. Albrizio e D. Longo

Rade Krunic lascia il Milan, il Fenerbahce lo aspetta. Finisce dopo quattro anni e mezzo l'avventura del centrocampista bosniaco in rossonero, definita la cessione del classe '94 al club di Istanbul dopo un lungo corteggiamento, partito la scorsa estate: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le parti si sono accordate sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus, per l'ex Empoli un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione.



IN VOLO - Krunic è partito in tarda mattinata in direzione Istanbul, nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità dell'operazione. Il centrocampista raggiunge altre vecchie conoscenze della Serie A al Fener, dal connazionale Edin Dzeko a Leonardo Bonucci e Rodrigo Becao.



IMPATTO A BILANCIO - Qual è l'impatto della cessione di Krunic sui conti del Milan? Il costo storico del bosniaco è pari a 8,74 milioni di euro, guardando il bilancio al 30 giugno 2023 il suo valore netto è pari a 2,39 milioni di euro circa: come riferisce il portale specializzato Calcio e Finanza, considerando il contratto in scadenza nel 2025, il valore netto del calciatore a gennaio è pari a 1,79 milioni di euro. Di conseguenza, tenuto conto della cessione a 5 milioni + 1 di bonus, si preannuncia una plusvalenza da 3,21 milioni di euro circa. Aggiungendo il risparmio su stipendio e ammortamento per il resto della stagione, pari a 1,62 milioni di euro circa, l'impatto positivo della cessione è pari a 4,83 milioni di euro.