Rade Krunic’ten taraftarımıza mesaj var pic.twitter.com/JKB2AfYMJD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024

lascia il, illo aspetta. Finisce dopo quattro anni e mezzo l'avventura del centrocampista bosniaco in rossonero, definita la cessione del classe '94 al club di Istanbul dopo un lungo corteggiamento, partito la scorsa estate: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le parti si sono accordate sulla base di, per l'ex Empoli un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione. Krunic è partito in tarda mattinata con volo in direzione Istanbul, nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto. Il centrocampista raggiunge altre vecchie conoscenze della Serie A al Fener, dal connazionale Edina Leonardoe Rodrigo- A ufficializzare il raggiungimento dell'accordo con il Milan ci ha pensato il Fenerbahce sui propri canali social, con tanto di video del giocatore: "A presto".- "Il nostro club continua i suoi sforzi per rafforzare la nostra squadra durante il periodo di trasferimento invernale e ha raggiunto un accordo di principio con il centrocampista Rade Krunic e il suo club AC Milan. Il calciatore verrà oggi a Istanbul per controlli sanitari e ulteriori colloqui".- Qual è l'impatto della cessione di Krunic sui conti del Milan? Il costo storico del bosniaco è pari a 8,74 milioni di euro, guardando il bilancio al 30 giugno 2023 il suo valore netto è pari a 2,39 milioni di euro circa: come riferisce il portale specializzato Calcio e Finanza, considerando il contratto in scadenza nel 2025, il valore netto del calciatore a gennaio è pari a 1,79 milioni di euro. Di conseguenza, tenuto conto della cessione a 5 milioni + 1 di bonus, si preannuncia una. Aggiungendo il risparmio su stipendio e ammortamento per il resto della stagione, pari a 1,62 milioni di euro circa,