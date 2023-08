Se c’è un giocatore che incarna i principi di gioco di Pioli a tutto tondo quello è proprio Rade Krunic. Non è un caso che con l’allenatore parmigiano l’ex Empoli abbia giocato tanto: mezzala, trequartista, esterno e play davanti alla difesa. Scherzi del destino: proprio nella stagione che lo vedrebbe titolare indiscusso ( almeno fino al rientro di Bennacer) il nazionale bosniaco è fortemente tentato di dire addio.

FENERBAHÇE IN PRESSING - Krunic vuole andare al Fenerbahçe con il quale ha già trovato un accordo economico. Il club turco gli triplicherebbe l’attuale ingaggio di poco superiore al milione di euro. Ci sarebbe stata anche una chiamata molto importante con il compagno di nazionale Dzeko a motivare questa scelta.



POSIZIONE DEL MILAN - Il Milan, anche nelle ultime ore, ha avuto un confronto con Krunic e i suoi rappresentanti ribadendo di non considerarlo in uscita. A maggior ragione se il Fenerbahçe dovesse confermare l’offerta, proposta verbalmente tramite intermediario, da 4 milioni di euro. Cifra considerata irrisoria dal club di via Aldo Rossi che valuta il suo giocatore non meno di 12/15 milioni di euro.