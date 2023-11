Rade Krunic è un giocatore fondamentale per Stefano Pioli ma, al momento, non è più considerato incedibile. Almeno non per il Milan. Il centrocampista bosniaco è ancora attratto dalle sirene milionarie del Fenerbahce e ha avanzato una richiesta economica nella trattativa per il rinnovo del contratto considerata troppo elevata dalla dirigenza rossonera.