Uno stiramento che non ci voleva, ma si può ancora metter mano alla rosa; semmai, l’indisponibilità di Rade Krunic per il prossimo mese (più o meno) pone ancor di più l’accento sulla necessità di regalare a Stefano Pioli e al suo Milan il centrocampista giusto. Già, il centrocampista giusto. Perché il punto sembra essere proprio questo.



DISTANZE E DUBBI – I nomi sono sempre quelli, ma oltre a effettive distanze sulle valutazioni economiche di Onyedika col Midtylland, di Onana col Bordeaux e di Tameze con il Verona, ci sono anche dei dubbi di altra natura: il nome giusto è veramente tra questi tre? La dirigenza rossonera non sembra essere convinta fino in fondo come lo era invece su Renato Sanches, dunque si stanno continuando a vagliare alternative. E la sensazione è quella che, nei prossimi giorni, possa essere battuta una nuova pista.



OCCHI SEMPRE AL DOMANI – Anche in una situazione come questa, in cui un nuovo innesto serve oggettivamente tra il rientro di Tonali, la probabile uscita di Bakayoko e lo stop di Krunic, Maldini e Massara continuano a lavorare un passo avanti: l’interesse per Ilic del Verona e Alcaraz del Racing è reale, ma si tratta di due giocatori che per prezzo e condizioni difficilmente possono essere aggrediti in questa sessione; più facile che gli uomini mercato del Diavolo stiano gettando adesso le basi per operazioni future.