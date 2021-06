Sono ore molto calde per il mercato del Milan in entrata: l’asse con il Chelsea e il rinnovo del prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid sono i temi del momento, ma, a Milanello,, ma non sarà facile perché il rischio di fare minusvalenza, con le alte valutazioni messe a bilancio da Mirabelli e Leonardo al momento del loro acquisto, è dietro l’angolo.Il bosniaco si è reso molto utile nella scorsa stagione eLo scorso gennaio il ventisettenne ex-Empoli aveva molto mercato, conche avevano sondato il terreno. Maldini e Pioli, però non lo consideravano sul mercato e hanno deciso di puntare su di lui.Nella prima parte di stagione ha coperto, con alti e bassi (disastroso col Celtic, preziosissimo con la Lazio), la mancanza di un quarto mediano nella rosa a disposizione dell’allenatore parmigiano. Dopo l’arrivo di Meité si è invece reso molto utile come arma tattica in tutte e tre le posizioni della trequarti, con compiti sia di contenimento, che di inserimento e talvolta, quando non c’era Ibra, anche come riferimento centrale aggiunto per raccogliere o spizzare i lanci lunghi. Con il Verona poi è arrivata anche la soddisfazione del gol - e che gol - su punizione, a giro, imparabile, in un momento delicatissimo della stagione.In questa sessione di mercato. L’argentino, però, andrà all’Atlético Madrid, che ha soddisfatto le richieste dei friulani. Così Krunic, a meno di clamorose sorprese,, pronto a mettere tutto sé stesso, e a volte anche di più, a disposizione della maglia rossonera, quella maglia per cui, due anni fa, quando ha scoperto che l’avrebbe vestita, era scoppiato a piangere dall’emozione e dalla soddisfazione. Il Milan ha bisogno anche di gente così.