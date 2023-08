Niente Fenerbahce per Rade Krunic. Il Milan è pronto a blindare il 30enne centrocampista bosniaco ex Empoli con un aumento d'ingaggio da 1,5 a 2,5 milioni di euro netti all'anno.



Con Bennacer infortunato, può comunque arrivare un altro rinforzo in mezzo al campo. In alternativa all'argentino Nico Dominguez in rotta col Bologna, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno chiesto informazioni sul serbo Marko Grujic del Porto (classe 1996 ex Liverpool).