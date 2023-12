Ilcontro il Monza non avrà a disposizione, avrà un Loftus-Cheek non al meglio e un Bennacer ancora lontano dalla forma migliore. Eppure, nonostante l'infortunio del jolly tattico americano c'è un giocatore che rispetto all'inizio della stagione non è nemmeno stato preso in considerazione da Stefano Pioli come possibile titolare di questa gara.Dopo un inizio di stagione da imprescindibile diche lo ha schierato sempre e costantemente nelle prime uscite stagionali, qualcosa nel rapporto fra il centrocampista e il mondo milanista si è incrinato.E ora, ancora una volta con una scelta forzata a cui Pioli sarà costretto per l'infortunio di Musah, l'ennesima esclusione che avvicina Krunic all'addio.Qualcosa si è inceppato, e no, non riguarda il campo, bensì il dialogo con la società per ilKrunic e il suo entourage hanno sparato alto grazie ai contatti già avuti con ilche gli ha prospettato un. Oltre a loro si è mosso anche il Lione per averlo già a gennaio. Il Milan per non ha intenzione di regalarlo e, considerando che a gennaio avrà un valore residuo a bilancio