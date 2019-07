Incontro di mercato per il Milan: questo pomeriggio, infatti, in sede si è visto, club spagnolo. Gli iberici - neo-promossi in Liga - sono alla ricerca di un colpo importante per presentarsi al meglio nella massima serie, ma non vogliono spendere cifre esorbitanti. Tra i possibili nomi che interessano figurano, quattro giocatori in uscita dal Milan e in cerca di sistemazione.