Un incontro per programmare il futuro del Milan. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato Giorgio Furlani si è regato nei giorni scorsi a New York per incontrare Gerry Cardinale, punto di riferimento del fondo RedBird: sul tavolo tanti temi, dallo stadio alla gestione del club fino a nuovi progetti e mercato. Cardinale è atteso in Italia per la sfida di Champions League con il Tottenham.