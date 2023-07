Se il mercato dei calciatori ristagna, quello dei dirigenti s’infiamma. Dopo la sostituzione di Samaden con Tarantino all’Inter, anche il Milan sta pensando a rivoluzionare il proprio settore giovanile. L’ultima idea è quella che porta a Vincenzo Vergine, attuale responsabile di quello della Roma e che andrebbe a prendere il ruolo di Angelo Carbone, il cui contratto col Milan è scaduto il 30 giugno.



IL PROFILO - Apprezzato fin da quando a tessere i fili delle operazioni di mercato rossonere c’era ancora Maldini, secondo Sky Sport, Vergine è il primo nome della lista ma è stimato anche dalla Roma: portarlo fuori dalla capitale non sarà facile. Su di lui c’è anche il Lecce di Corvino. I due sono molto legati e lo stesso direttore salentino lo aveva voluto con sé nell’avventura fiorentina. Con la Roma, Vergine ha ottenuto tre titoli in una singola stagione nel 2022 in Coppa Italia Primavera e nei campionati Under 17 e Under 16, un record per la società. Il Milan sfida la Roma che però vuole resistere e aggrapparsi a uno dei suoi totem.