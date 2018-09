Il suo contratto è scaduto lo scorso mese di giugno e non gli è stato rinnovato. Stiamo parlando di Daniele Tognaccini, storico responsabile di Milan Lab, che si è così espresso in una intervista concessa al Corriere della sera.

'Sono stati 20 anni formativi, avendo frequentato persone da cui ho imparato molto; meravigliosi per le vittorie conquistate da protagonista; impegnativi perché ho tolto tempo alla mia famiglia: era giunto il momento di dire basta. I motivi? Non certo perché la società precedente non credeva in Milan Lab. Anzi, la proprietà cinese aveva sviluppato piani di business per esportare la metodologia in Oriente. Aveva un atteggiamento opposto rispetto a Berlusconi che non era per nulla interessato a lucrare su un patrimonio di informazioni preziosissimo'.