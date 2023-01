perché a ridosso di Natale e Capodanno e con quasi mezza strada verso lo scudetto già percorsa. Magari fosse un semplice “pre”, si tormentano i tifosi, è stata invece una parentesi forzata, con gl’inciampi di autunno a fare classifica e distanza.E chi sennò? Il Milan aveva perso con Arsenal e Liverpool, ma soprattutto era stato umiliato dal Psv.Per Pioli resta inconfessabile rimpianto non averlo avuto in campo nello scontro diretto contro il Napoli, sarebbe finita diversamente.già 7 gol in 15 partite, 2 in 5 scampoli al Mondiale (meno di una partita intera).Ha margini di crescita enormi. Nessuno al mondo somiglia a Mbappé quanto Leao, definirlo la migliore imitazione del francese è il più grande complimento che gli si possa fare.Leao può fare lievitare tutto il Milan a livello di una grande d’Europa.resti il Milan, cioè un grande club che ha fatto la storia, ma ti accontenti dei margini della cronaca, come un Benfica che scova i talenti e poi li vende e mai più rivincerà una Champions League. (E qui, per non infierire, non approfondiamo la questione di Enzo Fernandez, seguito e poi mollato; costava 18 milioni).Parole, per ora. Parole che passano su siti, giornali e tv e mai dal club. Non che Gerry Cardinale debba venirci a raccontare i dettagli dell’affare-Leao, ma se per una volta, anziché parlare a convegni oltre Oceano, in cui dice tutto ciò che vuole senza mai un interlocutore, rispondesse a qualche domanda, sarebbe cosa buona e giusta.Qualcuno ha capito cosa sta facendo il Milan? Perché il portiere di riserva del Guaranì? Perché il terzo portiere del Psg? Perché Maignan non torna più? Non sarebbe meglio anche per lui se si sapesse davvero cosa è successo e cosa si è fatto?@GianniVisnadi