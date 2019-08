Dopo la chiusura dell'affare Rafael Leao, ufficializzato nella giornata di oggi, il Milan torna alla carica per Angel Correa. Agustin Jimenez, agente del giocatore, è arrivato nel tardo pomeriggio odierno a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera. Sul piatto, il futuro dell'attaccante argentino, per il quale i rossoneri avevano trovato un accordo con l'Atletico Madrid nelle scorse settimane. L'affare, poi, si era arenato per mancati accordi tra i club sui bonus e per il mancato passaggio di André Silva al Monaco.



L'ACCORDO - Prima dell'affondo su Leao, Milan e Atletico Madrid avevano trovato un accordo su una base di 40 milioni fissi, 10 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 7 di bonus più complicati da raggiungere. La trattativa, poi, si era arenata, ma potrebbe riaprirsi in queste ore.