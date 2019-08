Nuovo incontro di mercato per il Milan: nel pomeriggio di oggi, infatti, in sede si è presentato l'agente Beppe Riso per un incontro con la dirigenza rossonera, dove piatto forte della conversazione è stato Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Monaco sbarcato nel gennaio 2018 dal Genoa. Con il club del Principato, sin qui, ha disputato solo 6 gare, fermato anche da diversi problemi fisici.



NO DEL MONACO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan aveva chiesto il giocatore in cambio del di André Silva. La trattativa, però, è presto sfumata: il Monaco, infatti, non è convinto dal portoghese e soprattutto considera incedibile Pellegri.