Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Sandro Tonali. In queste ore l'agente del giocatore Beppe Riso è in sede per discutere di alcuni dettagli prima del prolungamento, che dovrebbe essere di un anno rispetto all'attuale scadenza prevista per giugno 2026.



I DETTAGLI - Tra le parti c'è già un accordo di massima, con aumento d'ingaggio per Tonali fino ad arrivare a 3 milioni di euro netti.