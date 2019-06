Ilsi muove in maniera decisa sul mercato. In sede questo pomeriggio è arrivato, per un summit con il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.- Mario Rui è in uscita dal Napoli ed è un profilo molto gradito a Giampaolo con cui ha condiviso l'esperienza di Empoli. Al momento non rappresenta una priorità, ma in caso di partenza di Laxalt può diventarlo. Il costo del cartellino si aggira sui 13 milioni di euro.- Altro pezzo pregiato della scuderia di Giuffredi è il centrocampista francese Jordan Veretout. La Fiorentina vuole cederlo, ma chiede 25 milioni per il suo cartellino.Maldini si informa, ma non ha intenzione di partecipare ad aste per il giocatore.