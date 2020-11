Sono partiti da, hanno assaggiato la A coi ducali, poi le strade si sono divise, come spesso accade quando a dirigere il traffico è il mercato. Ma per chi si vuole bene veramente,, le strade sono destinate a rincontrarsi. E così è successo a Stefanoe Giacomo, l'attuale allenatore del Milan e il suo vice. Pronto a prendersi la scena a Napoli.Positivo al coronavirus, quindi toccherà al suo fido assistente accomodarsi in panchina per guidaree compagni. Ecco, ma chi è Jack, come lo chiama l'amico Stefano? ​Nato nel 1964 a San Secondo Parmense, cresciuto nel Parma, ha vestito le maglie di, Taranto,, Brescello, Crociati Noceto, Colorno e. A Suzzara ha poi allenato per la prima volta, portando la squadra dalla Promozione all', mettendo in bacheca una Coppa Italia Dilettanti e conseguente Supercoppa, prima di incrociare la sua strada con quella dia Modena, nel 2003. Dopo Malesani arrivò Pioli, e da lì inizio un matrimonio che dura tuttora.Ad Avellino, dove ha giocato tra l'84 e l'89, ha giocato per 4 volte contro il Napoli di Maradona., di professione terzino, soprannominato il Muro, era uno di quelli che attaccava pochissimo e picchiava tanto. E nei duelli con Diego,, ha sempre tenuto botta. Tanto che il 10 azzurro ha realizzato un solo gol in 4 match. Per questo motivo lo chiamavano anche l'Paradossale che il prossimo impegno rossonero sia proprio al, la casa che fu del Pibe de Oro.- Dove non ci sarà uno, arriverà l'altro. Così sarà sulla panchina del Milan, così è per chi si conosce da una vita. Tanti i punti in comune tra Pioli e Murelli: si definiscono entrambi generosi, si sono sposati a pochi mesi di distanza l'uno dall'altra nell'87, Stefano cone Giacomo con, e sono amanti di cinema e fumetti. Sein camera aveva il poster die si guarderebbe di continuo I soliti sospetti e L'ultimo dei Mohicani, Murelli risponde conDisordinato, poco puntuale (secondo Pioli), goloso, zero scaramantico, che ascolta Gianlucae ha in Destinazione Paradiso la sua canzone preferita, è un mister che si arrabbia se vede comportamenti sbagliati da parte dei giocatori. A Lazio Style Channel, 5 anni fa, disse: "Maldini il più forte a non aver vinto il Pallone d'Oro". E ora, Murelli, sotto gli occhi di Maldini, è pronto a prendersi la scena.