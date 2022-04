Siamo ormai a maggio, è tempo di anticipazioni sulle divise da gioco della stagione 2022-23. Il sito specializzato Footyheadlines ha pubblicato le prime immagini della maglia da trasferta del Milan per il prossimo anno: sarà bianca, con delle linee sottili rosse. Un concept che ricorda quelli del passato, del 2018-19 e del 2019-20. Ancora non sono noti i colori dei pantaloncini e dei calzettoni. La seconda divisa del Milan sarà in vendita da luglio.