L'Arsenal è pronto ad affondare il colpo per ​Dayot Upamecano del RB Lipsia. Il 20enne francese è uno dei centrali difensivi più ambiti nel panorama europeo e anche il Milan si sarebbe mosso per lui con l'obiettivo di rinforzare il reparto arretrato di Pioli. Se ne riparlerà a giugno anche perché il prezzo del classe '98 continua a lievitare, come riporta il Sun: oltre 50 milioni di euro per portarlo via dalla Germania.