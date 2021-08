Ilicic vuole lasciare l'Atalanta per il Milan, il club bergamasco è disposto a lasciarlo partire e i rossoneri sono pronti ad accoglierlo: ci sono tutte le premesse affinché l'affare vada in porto. Inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta apre alla formula del prestito oneroso, soluzione gradita al Milan.



Intanto i rossoneri seguono anche altri profili come Ziyech (le trattative con il Chelsea però sono sempre complicate) e Isco del Real Madrid.