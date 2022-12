Il Milan corre ai ripari dopo i nuovi problemi fisici di Maignan e cerca un portiere sul mercato invernale. Secondo la Gazzetta dello Sport, non si sblocca la trattativa con l'Atalanta per Sportiello. Il quale ha già dato la parola ai dirigenti rossoneri per un contratto triennale vicino al milione di euro a partire dalla prossima stagione. Ma il club bergamasco non intende lasciarlo andar via subito: Gasperini preferisce perderlo a parametro zero e non ritiene di cercare un sostituto a stagione in corso. Anzi, fonti indirette sussurrano che dalla sponda atalantina sia stata avanzata una richiesta-choc: 7 milioni di euro per un trasferimento immediato. Una valutazione evidentemente considerata fuori mercato per l'estremo difensore trentenne che Pioli ha avuto modo di apprezzare alla Fiorentina. Così Maldini e Massara potrebbero vagliare soluzioni alternative, sempre che l’Atalanta non ammorbidisca le proprie posizioni su Sportiello: magari aprendo ad uno scambio.