Milan, l'Atletico spinge per Fullkrug. Ds Dortmund: "Qualcosa può succedere in attacco"

APERTURA AL MILAN

Come raccontavamo negli scorsi giorni, Fullkrug ha dato la propria disponibilità a trasferirsi al Milan, alla ricerca di un centravanti più fisico da abbinare a Morata per completare il reparto, e sono partiti i contatti per approfondire il discorso con il Borussia Dortmund, che chiede una cifra importante per valorizzare l'investimento da circa 17-18 milioni di euro fatto la scorsa estate per prelevare Niclas dal Werder Brema.