Il Milan è a pezzi. Come se non bastasse una situazione di classifica deficitaria e una zona Champions League sempre più lontana, Gennaro Gattuso deve anche fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva in vista della complicata trasferta contro il Sassuolo. Gonzalo Higuain, Patrick Cutrone e Fabio Borini sono tutti quanti lontani dal 100% della migliore condizione e non saranno rischiati se non forniranno le adeguate garanzie nella seduta di rifinitura. Intanto il tecnico rossonero ha pronte un paio di soluzioni a sorpresa.