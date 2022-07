Dai suoi profili social, come al solito, traspare tranquillità.si sta godendo le vacanze, pronto al recupero da un infortunio che, per entità, avrebbe portato chiunque a mollare dopo la sua carrieraIntanto un recap. Per il totem rossonero si tratta di un problema che ha richiesto un intervento in, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.in cui non ha inciso come avrebbe voluto. Il ritorno è oggi tutt’altro che vicino, ma il Milan ha voglia di aspettare lo svedese, che rivelatosi fondamentale nella rinascita di una squadra partita da zero e arrivata in poco tempo al tricolore. E in un campionato strano, che si fermerà per il mondiale,quando i punti e le gare diventeranno sempre più pesanti. Settimana dopo settimana.Il club e l’entourage del giocatore si incontreranno nelle prossime settimane per fare il punto della situazione e valutare le eventuali prospettive.Per il rientro, difficile ipotizzare date di rientro. Certo è che - verosimilmente - Ibra punterà a rimettere piede in campo in una delle prime partite dopo la sosta per il. Calcolando che il campionato si fermerà a metà novembre, con ripartenza il 4 gennaio, si potrebbe ipotizzare un ritorno per i primi giorni del 2023. Almeno, quello sarà l’obiettivo.