Non smettono di arrivare brutte notizie legate alle condizioni dei calciatori in casa Milan: dopo gli infortuni di non trascurabile entità occorsi a Maignan e Theo Hernandez, arriva dal ritiro della Danimarca un aggiornamento sulle condizioni di Simon Kjaer:



“Ha sentito un leggero dolore alla caviglia - ha detto il commissario tecnico danese Hjulmand -, quindi lo valuteremo. Non lo manderemo a casa adesso. Siamo appena rientrati e allo stato attuale riteniamo che resterà qui con noi"