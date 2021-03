L'emergenza infortuni prosegue e si aggrava sempre di più in casa Milan alla vigilia della delicata trasferta di Verona. Ante Rebic, uscito acciaccato dalla partita di domenica scorsa contro la Roma salvo poi ripresentarsi da titolare nell'ultima uscita con l'Udinese, ha abbandonato da pochi minuti il centro sportivo di Milanello a causa di un problema fisico tutto da chiarire.



Nelle prossime ore l'attaccante croato verrà sottoposto agli esami strumentali del caso per comprendere la gravità dell'infortunio e avere soprattutto una prima indicazione sui tempi di recupero. Dopo Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic e Mandzukic, Pioli perde un'altra preziosa pedina in un periodo ricco di impegni tra campionato ed Europa League.