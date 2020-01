Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan, prelevato dall'Anderlecht, manifesta la sua gioia su Instagram: "È con grande emozione che scrivo queste parole! Questo giorno rimarrà per sempre nella mia memoria! Un sogno d'infanzia diventa realtà e mi unisco a uno dei club più leggendari del mondo! Vedo i sorrisi sulle labbra di tutti i miei cari che mi hanno accompagnato nella mia avventura. Ho la colpa di non dare luce ai miei sentimenti quindi lo faccio attraverso queste parole. Mamma, papà, Jesse, Jean-Marc, Didier... So che non sono il ragazzo più facile da gestire ma grazie al vostro amore per me e alla vostra determinazione sto gradualmente realizzando i miei sogni. Nessuna parola descriverà mai la gratitudine e l'amore che ho per voi! Lascio anche una parte di me stesso con questo trasferimento, mi lascio alle spalle tutta la mia infanzia, questo club che mi ha aiutato a crescere, questi allenatori che mi hanno consigliato, la dirigenza che ha sempre creduto in me, fratelli (perché sì, i tuoi compagni diventano quotidianamente come fratelli) che mi hanno sempre spinto a superare me stesso, queste persone che lavorano quotidianamente all'ombra del club per semplificarti la vita, voi tifosi che siete di aiuto incredibile e così via... per fare spazio a questa incredibile esperienza che sto per vivere! Quindi è con molta emozione che voglio ringraziare tutte le persone che ho appena menzionato perché hanno molto a che fare con questo nuovo passo! Grazie Anderlecht! È con orgoglio ora che annuncio la mia firma col Milan! Ringrazio la dirigenza del club per la fiducia che hanno avuto in me! Darò il massimo ogni giorno per onorare la storia di questo grande club! Inizia una nuova avventura! Forza Milan!". Scelto il numero di maglia: il 56.