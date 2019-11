Non ci sarà un Piatek-bis al Genoa. Almeno stando a quanto trapela dall'entourage del centravanti del Milan.



L'ipotesi di un ritorno in prestito in Liguria dell'attaccante polacco dodici mesi dopo il suo addio è circolata molto nelle ultime settimane, rafforzata dallo scarso rendimento che il giocatore sta avendo in rossonero e dal possibile approdo a Milanello di Ibrahimovic, il quale inevitabilmente finirebbe per sottrargli la titolarità.



Tuttavia, come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, lo staff del polacco sembra chiudere nettamente alla possibilità di rivederlo presto in maglia rossoblù.