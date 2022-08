Nuovo sold out, il secondo di fila dopo quello contro l’Udinese al debutto stagionale. Per la sfida con il Bologna in programma sabato alle 20.45 San Siro sarà di nuovo pieno di tifosi del Milan: settantamila spettatori presenti tra abbonati e paganti, al netto del settore ospiti dove saranno presenti circa 500 tifosi rossoblù.