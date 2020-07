In casa Milan è arrivato l'esito degli esami di Alessio Romagnoli e Andrea Conti: ​per il capitano rossonero la risonanza ha confermato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro, la sua stagione è finita. Per l'ex terzino dell'Atalanta si tratta di un trauma al ginocchio sinistro, l’esame di risonanza non ha evidenziato lesioni meniscali e/o legamentose. E' in dubbio per la sfida di venerdì contro la sua ex squadra.