Giorni caldi per il mercato del. Mentre si lavora con il Brescia per raggiungere un accordo e mettere la parola fine alla vicenda, restano da gestire anche alcune situazioni in uscita che possono cambiare i piani per la sessione estiva.. Rendimento altalenante per il portoghese nelle prime due stagioni in rossonero, la società non vede la sua cessione come una necessità ma, eventualmente, come un'opportunità per monetizzare e finanziare i movimenti nel reparto offensivo: la richiesta, d'altronde, è di, una cifra che permetterebbe di iscrivere a bilancio un'importante plusvalenza e al contempo dare margine di manovra a Maldini e Massara per operare in entrata.- Le soluzioni in uscita non mancano, se si considera che il procuratore, poco meno di un mese fa, aveva già preannunciato alla dirigenza rossonera l'arrivo di proposte,ed, e con i Toffees ha provato a imbastire uno scambio perJamesa Milano. Il nodo riguarda la volontà di Leao, che a. Discorso partenza chiuso? Niente affatto, perché nel frattempo si continuano a valutare tutti gli scenari, con uno in particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola.: al momento solo sondaggi, ma se questi si dovessero tramutare in un'offerta concreta allora la pista potrebbe decollare rapidamente. Il Milan e Leao aspettano e intanto si preparano al ritiro dell'8 luglio, con il portoghese che sarà una delle poche soluzioni in attacco a disposizione di Pioli a Milanello.@Albri_Fede90