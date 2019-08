L'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone è intervenuto ai microfoni di Sportitalia parlando della sua esperienza in rossonero: "C'è il rammarico per non essere riusciti a completare il lavoro iniziato. Credo che i proprietari cinesi abbiano sottovalutato la situazione che si era creata, non siano riusciti a completare un'operazione che ritenevano semplice e quindi hanno dovuto passare la mano agli attuali proprietari".